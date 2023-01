Expareja la atacó con machete, denunció y la respuesta que le dio Policía la tiene indignada

Furioso porque terminó con él, le hizo once heridas, dos de ellas en la cara. Por la fuerza de las cortadas también le fracturó las manos. Ocurrió en Bogotá.

La víctima, de 26 años, contó que regresaba de un baby shower y al ingresar a su casa, en el sur de la ciudad, el hombre la estaba esperando.

“Quería que volviéramos y le dije que no. Fue cuando emprendió con arma cortopunzante y me hizo once heridas en el cuerpo y después se fue, huyó”, relató la mujer.

Según ella, al intentar interponer la denuncia, la Policía le pidió la dirección actual de su atacante, lo que ella desconoce. El sujeto sigue libre.

Dice la mujer que el año pasado también fue atacada por su expareja y en esa ocasión tampoco pasó nada.

Cada hora, dos mujeres son agredidas por sus compañeros sentimentales, según Medicina Legal.

