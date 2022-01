Experta en lenguaje no verbal analiza gestos de Yhonier Leal: "lo traicionó el subconsciente"

Rita Karanauskas, una experta en lenguaje no verbal, analizó los gestos de Yhonier Leal y la carta que obligó a escribir a su víctima, elementos que, para ella, lo delatan frente al homicidio de su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández.

Señaló que la acción de tocarse la nariz en cada pregunta que contestó en la entrevista que concedió a Noticias Caracol denota estrés, pero dos hechos evidenciaron el vínculo del confeso homicida con el crimen.

Para Rita es evidente la lejana relación que había con Mauricio Leal cuando usó la palabra “aterrorizado” al hablar del hallazgo de los cuerpos de su familia.

“El terror activa ciertos músculos faciales que no activa la tristeza. La cara del terror es universalmente uniforme. Si usted tiene terror y yo tengo terror nos vemos iguales porque el terror activa ciertos músculos. ¿Usted cree que ahí se le activaron los músculos del terror? No”, sostiene.

Otro detalle de la responsabilidad de Yhonier Leal con el homicidio está en la carta encontrada en la escena del crimen.

En la misiva “dice ‘los amo’, ‘perdóname’, primero empieza en plural y sigue en singular.

Para Rita, ahí cometió un error y lo traicionó su subconsciente, una “premisa importante en la detección de mentiras” porque “es la parte cerebral escondida en el ser humano que siempre es honesto y entonces nos traiciona, siempre nos delata de alguna forma”.

En la misiva se leía ‘a mis sobrinos y hermano dejo todo’. (…) Recuerde que este es el que está dictándole la nota a Mauricio y le dice ‘escriba, Mauricio, escriba’, y cuando este le está dictando esa nota estas palabras están saliendo del subconsciente de él. Él se autotraiciona al no nombrar la palabra ‘y a mi hermano dejo todo’ porque el ‘mi’ no lo usó”, sostuvo la experta.

Además, según Rita, en la parte final de la carta Yhonier Leal dejó su firma porque “dice ‘perdóname, mamá’. Quien realmente está pidiendo perdón no es Mauricio, es él, él es el que le está pidiendo perdón a su mamá”.

La experta en lenguaje no verbal dijo que el confeso asesino tiene un perfil psicopático porque no demuestra “empatía, no tiene esa sensación de comprensión, no puede sentir arrepentimiento ni culpa y esas cuatro cosas marcan algo de un perfil psicopático”.

Para Rita, que asesora al FBI y a las autoridades colombianas en el perfilamiento de mulas aeroportuarias, entrevistas como la que dio Yhonier Leal a Noticas Caracol son material probatorio que evidencian las contradicciones de un criminal.