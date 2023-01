Explosión en puesto de comidas dejó 80 viviendas afectadas en Suba

Al parecer un cilindro de gas fue la causa del incidente. A pesar de las pérdidas económicas, no se reportan lesionados o víctimas mortales.

Alrededor de las 6:15 de la mañana, una explosión en un puesto de comidas dejó en vilo a los habitantes de la localidad de Suba. La onda expansiva habría destrozado los vidrios de los inmuebles alrededor.

Algunos residentes aseguran que la estructura de algunos edificios se vio afectado por el incidente. “Yo estaba durmiendo y sentí un estruendo impresionante. Yo pensé al principio que un carro se había estrellado contra el edificio”, aseguró Ricardo Valencia, habitante de la zona.

Vecinos al puesto de comidas señalaron que en varias oportunidades la han pedido a la alcaldía local que les ponga la lupa a estos negocios, pero hasta el momento han sido pocas las acciones.

“Tres administraciones ya habían sido alertadas, pero no sé qué ha pasado. Tampoco han dado trámite de que si lo van a cerrar o no. Nosotros no queremos esta bomba acá”, comentó Alexandra Amézquita, residente afectada por la explosión.

Los expertos del cuerpo de bomberos y los técnicos antiexplosivos de la policía adelantan las investigaciones.