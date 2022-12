Expuestos al sol y la lluvia dejan algunos cadáveres tras necropsias en Bogotá

Lo denuncia trabajador que transporta cuerpos a funerarias. “Respeto al cadáver no lo hay. A veces cogen y tiran uno encima del otro”, dice.

Según su declaración, sucede en el cementerio Serafín, donde actualmente Medicina Legal hace las necropsias mientras se realizan trabajos de mejoramiento en la sede principal del instituto, en el centro de la ciudad.

"Por lo regular cuando uno llega al momento de abrir el depósito o bodega, porque eso en realidad es una bodega, se siente el hedor de la descomposición de los cuerpos que tienen ahí. Igualmente, eso no congela, no enfría, es como se diría vulgarmente una nevera de casa", sostiene el funcionario.

Fernando Angulo, prestador de servicios fúnebres, afirma que el trabajo de arreglar los cadáveres para la velación se dificulta, pues estos “vienen en unos estados de descomposición o unos estados bastante graves”.

“Muchos de estos cuerpos no se pueden presentar en sala. Nos toca sellar o clausurar los cofres”, agrega.

Medicina Legal no se ha pronunciado al respecto.