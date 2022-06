Extraña desaparición de psicóloga Adriana Pinzón tras, presuntamente, tomar servicio por aplicación

El martes 7 de junio en Chía, Cundinamarca, desapareció Adriana Pinzón Castellanos, de 42 años. Fue vista por última vez en el sector de Tres Esquinas, a las 6:30 p. m., en la variante hacia Cajicá, según cuentan sus allegados.

Sandra Pinzón Castellanos, hermana de la psicóloga, dijo que la mujer le entregó las llaves del carro a su cuñado, “porque lo iban a dejar en una vitrina para venta de autos”.

“Él nos informa que Adriana le dijo en ese momento que se iba a devolver a su casa en Zipaquirá y que iba a solicitar un servicio, de ahí ya no tenemos más información, ya no tenemos más datos de ella, no sabemos nada más”, añadió.

La hermana de Adriana Pinzón recordó su número: “313 233 8309 y pues estoy muy atenta cualquier ayuda que nos puedan brindar”.

Actualmente, la psicóloga se desempeña como coordinadora de recursos humanos en una empresa petrolera.