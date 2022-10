Extraña muerte de niño en jardín del ICBF, en Bogotá: “Yo lo dejé bien por la mañana”

Hay indignación en el sur de Bogotá por la muerte de niño en jardín del ICBF. El pequeño fue encontrado sin vida por sus familiares, que aún no tienen respuestas de qué fue lo que ocurrió.

“Yo lo dejé bien por la mañana, ¿por qué me lo entregan muerto? Y ni avisarme, esperaron que yo llegara a recoger el niño normal”, denunció Luz Mary López, abuela del menor. Además, afirma que cuando recogió al menor su ropa estaba embarrada y su cuerpo empapado.

“Me desgarra el alma como abuela porque ese niño era mi vida y verlo como me lo dejaron, como lo encontré esa escena tan desgarradora, eso es lo que más duele ahora”, indicó.

Noticias Caracol conoció el reporte del CAMI de Santa Librada, en el que se establece que al pequeño le realizaron maniobras de reanimación y que, cuando se le preguntó a la profesora del jardín qué había pasado, ella refirió: "Los niños tomaban la siesta, cuando lo fuimos a despertar el niño no despertaba".

A pocos metros del jardín trabaja, en una peluquería, Lorena Gómez, tía del menor. La familia del niño Adrián Stiven no se explican por qué no le avisaron oportunamente qué estaba sucediendo: “La indignación que tengo es porque no me llamó en el momento en que pasó, que se dio cuenta que el niño ya no respondía. ¿Por qué no me dijo?”.

El Bienestar Familiar, a través de un comunicado, indicó que las causas de la muerte del niño están por establecerse y que una vez presentó un cuadro crítico recibió toda la atención oportuna.

Laura Daniela Velásquez, la madre de Adrián Stiven, dice que eso es falso porque “una prima del niño le prestó los primeros auxilios, ella se lo llevó en una patrulla”. Esa prima asegura que “cuando llegué, pues el niño ya estaba muerto”.

El dolor embarga a esta familia que desconoce las causas de la muerte de Adrián y por qué no fueron comunicados oportunamente de lo ocurrido. Para ellos lo actuado por el jardín, que fue sellado, deja múltiples dudas.