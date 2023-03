Extraña muerte de un médico en Bogotá: su mamá lo halló sin vida en el apartamento

La Policía Metropolitana investiga la extraña muerte de un médico en Bogotá identificado como Andrés Gómez León, a quien su mamá halló sin vida luego de intentar comunicarse sin éxito con él durante dos días.

“El sábado madrugué a llamarlo a las seis de la mañana y entró el celular inmediatamente al buzón de mensajes y no me volvió a contestar y después del sábado hasta hoy (lunes) lo estuve llamando y no me contestó”, relató María Alicia León, madre de la víctima, a CityTV.

Angustiada por no tener noticias de su hijo, de 38 años, la mujer decidió contratar a un cerrajero para poder ingresar al apartamento donde vivía su hijo, ubicado en la localidad de Chapinero.

“Abrimos la puerta. Cuando entré fui la primera que lo vi… estaba en la cama, no lo pude tocar… lo vi encima de la cama, acostado de medio lado”, relató entre el llanto la madre del médico en Bogotá.

Gómez León estaba semidesnudo en una de las habitaciones del apartamento, donde vivía con dos ciudadanos extranjeros.

“Les había arrendado a otros dos muchachos”, detalló la mamá del médico en Bogotá, “y el miércoles de la semana pasada le había cobrado a uno de ellos y ese hombre cogió y lo golpeó, le dio un puñetazo y le dijo ‘que se esperara, doble no sé qué’”.

En la madrugada del sábado 11 de marzo, cuando la mamá del galeno empezó a tratar de comunicarse con él, la administradora del edificio donde hallaron el cuerpo sin vida fue informada de que el garaje principal estaba abierto y el carro de Gómez León no se encontraba en el sitio.

Los extranjeros con los que vivía el médico en Bogotá desaparecieron, así como el carro de la víctima, que, según información preliminar, no tenía signos de violencia en el cuerpo.

Autoridades investigan las causas del deceso y están tras la pista de los compañeros de apartamento del doctor para determinar si están involucrados en el hecho.



Homicidio en Barranquilla

Otra muerte que investigan las autoridades en Colombia es la de una persona que falleció tras un tiroteo a una tienda en Barranquilla, hecho que también dejó dos heridos.

Un testigo aseguró que uno de los sicarios gritó mientras disparaba: “Ya se les había advertido que no abrieran ese negocio”.

Barranquilla es una de las ciudades más golpeadas por el flagelo de la extorsión y varios comerciantes se han visto obligados a cerrar sus establecimientos ante las amenazas de los criminales.