¿Falló la directora de Medicina Legal al usar el término "homicidio" en informe sobre Dilan Cruz?

Algunos expertos aseguran que esa entidad, al hacer dicha aseveración, irrespetó los derechos de la familia del joven y del policía involucrado.

"Como manera de muerte, médico-legal, violenta-homicidio", ese fue el concepto que entregó Claudia García, directora de Medicina Legal, al entregar detalles de la necropsia que se le practicó al cuerpo de Dilan Cruz , el manifestante herido letalmente por un agente del Esmad en el marco del paro nacional.

Para Carlos Valdes, exdirector del instituto forense, la funcionaria cumplió con lo que dice la norma.

"Cuando Medicina Legal habla de muerte violenta homicidio hace referencia a ‘manera de muerte’. De acuerdo al Decreto 786 del 16 de abril de 1990 (que reglamenta la Ley 9 de 1979, en cuanto a las necropsias médico legales), artículo 5 literal "e" contempla como manera de muerte natural y violenta (homicidio, suicidio, accidente). La manera de muerte es un concepto médico que integra la causa de la muerte con las circunstancias en que ella ocurrió”, argumentó Valdés.

Pero Francisco Bernate, abogado penalista, denunció lo que sería una irregularidad de Medicina Legal.

“Yo creo que cometió una impropiedad y que, sin lugar a dudas, afectó tanto los derechos de las víctimas como del procesado al revelar una información que es reservada y sobre la cual debe actuar con todo el respeto”, según el penalista.

Y aseguró que la Fiscalía es el ente encargado de determinar si lo acontecido con Dilan fue o no un homicidio.

“Medicina Legal, como un organismo técnico, debe determinar si la muerte de un ciudadano es natural o es violenta y ya será el investigador del caso, el fiscal en el caso que la muerte sea violenta, quien debe determinar si sucedió por un homicidio, un suicidio o por un accidente”, sostuvo.

Una afirmación con la que coincide Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia a la Justicia.

“En esta investigación toca ser supremamente delicados y no alterar el decurso de ese resultado que, seguramente, va a generar la jurisdicción para determinar si hay o no responsabilidad jurídica penal”, explicó.

Afirmó que, legalmente, la directora de Medicina Legal no incumplió con las normas.

“Es una norma que está vigente y que le da fundamentación a Medicina Legal, pero eso no quiere decir que Medicina Legal tenga el patente o la autorización para efectos específicamente de atribuir conductas típicas penales”, concluyó.

Insistió en que será la Policía, la Fiscalía y los jueces los que definan el futuro del agente del Esmad involucrado en la muerte de Dilan Cruz.