Falso médico estafa a desempleados ofreciéndoles trabajar un taxi a cambio de depósito

Cientos han caído en la trampa del hombre que se presenta como Antonio Morales y dice laborar en el Hospital de Kennedy.

“Es para manejar un Kia Picanto modelo 2017, gas-gasolina. Pido lo que son 80 mil pesos diarios, domingos y festivos 50 mil. Los requisitos son fotocopia de la cédula, pase, hoja de vida, antecedentes de la Policía y un depósito que es 250 mil pesos. El carro es turnos largos, se debe llevar, debe contar con parqueadero. Yo vivo en el Galán y trabajo en el Hospital de Kennedy. Mi nombre es Antonio Morales. Yo soy médico. Cuando tenga todo me llama y cuadramos una cita”, es lo que dice el estafador a sus víctimas.

Una de ellas fue Isabel Amaya, quien contó que después de consignarle el dinero al sujeto, lo llamó y “nos pidió que inmediatamente fuéramos al hospital a llevarle la consignación. Pagamos taxi para llegar, lo llamamos, le dijimos que ya estábamos afuera, dijo espérenme 10 minutos que estoy en consulta, 20 minutos nada”, y varias horas y llamadas después el hombre no apareció.

“Finalmente nos dimos cuenta de que nos había robado”, reconoció la mujer, que hizo su denuncia pública para que no caiga más gente en la estafa.

Según ella, un vigilante del Hospital de Kennedy les dijo que hace 6 meses han ido varias personas “a preguntar por el tal doctor”.