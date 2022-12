Falsos funcionarios están estafando a quienes construyen inmuebles en Engativá

Delincuentes que se hacen pasar como funcionarios de la Alcaldía realizan estafas masivas en la localidad de Engativá. Con cartas, que tienen errores garrafales de ortografía, los estafadores les cobran a las personas que urbanizan.

Los delincuentes cobran sumas entre los 2 y 3 millones de pesos, supuestamente para permitir el avance de las obras.

"El día viernes me llevan una información dos personas con chalecos de la Alcaldía, la dejan con el maestro de obra. Me pongo a revisarla y me doy cuenta que son papeles falsos. Se están haciendo pasar por funcionarios", dijo una de las víctimas que pidió no ser identificada.

La alcaldesa de Engativá, Ángela Ortiz, también se refirió a los hechos. "Estamos encontrando que personas se hacen pasar por funcionarios de la Alcaldía local, van debidamente identificados, con chalecos, con carnés. Entregan a las personas que se encuentran haciendo algunas reparaciones locativas un supuesto documento en donde se les está haciendo un cobro. Invito a todos los engativeñso a que se acerquen a la Alcaldía local siempre que reciban algún tipo de documento, verifiquen en la asesora jurídica la veracidad", manifestó la funcionaria. También esta verificación puede hacerse a través de la línea telefónica 291 66 70.