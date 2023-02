Familia de ciudadano norteamericano denuncia que lo mataron en una estación de Policía en Bogotá

Junior Vanegas es un ciudadano norteamericano aprehendido por la Policía, dice la familia, mientras hacía deporte en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en junio pasado. Una mujer lo denunció por supuestamente haberle mostrado las partes íntimas a su hija. Junior fue capturado, cobijado con medida de aseguramiento y, según sus seres queridos, lo mataron en la estación de Policía de Teusaquillo.

“Mi hermano llegó de vacaciones a Colombia a pasar unos días, fue arrestado porque una mamá de una menor de edad en el Parque Simón Bolívar dice que él mostró sus partes íntimas. Se lo llevan a la estación de Puente Aranda, por hacinamiento lo trasladan a la estación de la 40, le dan medida de aseguramiento”, indicó Cindy Vanegas Rubio, hermana del norteamericano asesinado.

Junior ingresó el 9 de junio a la estación de Policía y según, su hermana, al día siguiente, 10 de junio de 2022, él la llamó a través de un teléfono celular desde la celda de Teusaquillo pidiendo ayuda.

Él me dice: ‘los policías me están pegando, los presos me están pegando’, a lo que yo respondo: ‘tranquilo, hermanito ya voy’, y nos cortan la llamada Cindy Vanegas

Camino a la estación de Teusaquillo, Cindy recibe otra llamada de uno de los señalados custodios de su hermano.

Publicidad

“Un patrullero de nombre Hugo Bonilla me dice que a él se lo habían llevado muy muy mal, lesionado, a la Clínica Palermo. Cuando llegue a la Clínica Palermo, efectivamente, mi hermano estaba esposado y con muerte cerebral”, manifestó la mujer a Noticias Caracol.

A Junior lo mataron, asegura Cindy, en una celda de la estación de Teusaquillo.

“La Policía lo único que dijo fue que se había presentado una riña en las celdas, que aparentemente se habían enterado del cargo de mi hermano, que no daba para eso, y le habían dado una brutal golpiza. -¿Por qué resultó esposado?, no sé, esa es una de las incógnitas que quisiera saber, por qué mi hermano llegó esposado”, señaló.

Publicidad

Los papás de Junior desde Estados Unidos y su familia en Colombia llevan seis meses buscando respuestas con la Fiscalía, pero según Cindy Vanegas el ente investigador ni siquiera los escucha.

“Si la estación de Policía se supone es un lugar seguro a mi hermano le vayan a acabar la vida por una llamada, por un dinero y aparte todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario”, dijo Cindy.

Ante el silencio de la Fiscalía, la familia de Junior desde Estados Unidos contrató un investigador privado que viajó a Colombia para encontrar a los responsables del crimen y para demostrar la inocencia de su hijo y hermano.

“El ciudadano americano cuando ingresa debería pagar una extorsión, que es lo que habitualmente sucede en esta estación de Policía por el denominado pluma o coordinador de las celdas y este exige que cada interno tiene que pagar una suma entre 100 mil y 300 mil pesos, dependiendo su forma de vestir”, aseguró el investigador.

Publicidad

La cercana amistad entre custodios y presos se evidencia en una fotografía tomada dentro de la celda, donde, asegura el investigador privado, el llamado tatuador de Teusaquillo, señalado integrante de la banda que mató al norteamericano, realizó dibujos permanentes en el cuerpo de uno de los uniformados encargados de cuidar a los presos.

“Esa fotografía está publicada y etiquetada en el mismo Facebook del funcionario donde se está tatuando dentro de las celdas de la estación de Policía de Teusaquillo. Acto que es evidente y que no podría a salir a decir que no ingresan a las celdas por temor a una asonada”, agregó el investigador.

Como lo confirmaron algunos presos testigos que luego del asesinato del norteamericano fueron trasladados de la estación de Teusaquillo a diferentes prisiones del país y que, desde sus nuevos centros de reclusión, hoy quieren colaborar con la justicia voluntariamente para que el asesinato del gringo, como lo llaman, no quede impune.

Publicidad

Alias ‘Harrison’, quien paga una condena por hurto agravado, fue uno de los primeros colaboradores y dibujó la escena del crimen en la celda de la estación de Teusaquillo.

“Este era el patio que dividía las dos celdas y acá estaban los transitorios, acá fue donde metieron al muchacho”, indicó. También contó cómo fue la brutal golpiza.

“Había una rueda de 6, 7, 8 venecos dándole lo que es pata y pisándole la cara y lo estaban volviendo nada. Lo cogieron de las manos y pies, y empezaron a gritar interno se muere. Entre ellos mismos lo cogieron y lo dejaron ahí en el pasillo de los transitorios, lo dejaron ahí botado, ahí llegó el custodio y se lo llevó”, relató alias ‘Harrison’.

Explicó que los policías custodios escucharon todo.



Publicidad

“Ellos estaban chateando por los celulares, escucharon un grito y levantaron la cara como si nada y siguieron en el celular”, dijo.

Alias ‘Cristian’ es otro de los testigos ese día. Hoy paga su condena en otra cárcel. Explicó cómo el norteamericano durante la golpiza clamaba por ayuda.

Todos los testimonios, audios, videos y fotografías recaudadas por el investigador y el abogado defensor de la víctima están listos para ser entregados a la Fiscalía, a quien le piden que los reciba para que este caso no quede impune.

Publicidad

“En repetidas oportunidades desde que tomamos el poder, desde que yo tomé el poder, hemos ido al despacho de la Fiscalía 508 de la unidad de vida unas 12 veces, incluso en varias oportunidades con la familia de la víctima y no hemos recibido eco, no hemos recibido una atención idónea, siempre sacan alguna excusa respecto de que la agenda no les permitió atenderlos”, afirmó Holman Devia, abogado de las víctimas.

Noticias Caracol también ha buscado en repetidas oportunidades a la Fiscalía para que explique por qué no atienden a esta desesperada familia, pero tampoco se han pronunciado.