Familia de expolicía condenado por tentativa de feminicidio atacó a camarógrafo de Noticias Caracol

Pese a tener una caución, seguía en servicio y acechando a su exnovia. La última vez que atentó contra la mujer, dijo que la habían apuñalado por robarla.

El exuniformado, identificado como Jhon Edison Ospina Villareal, fue enviado a prisión por el delito de tentativa de feminicidio.

Su exnovia relató a Noticias Caracol que tuvo una relación de nueve meses con el hombre y que, durante ese tiempo, “me agredió tres veces con arma blanca, la última vez fue en el pecho. Había denuncias anteriores, tenía una caución y nunca se hizo válida”.

La mujer describió al expolicía como un hombre “posesivo, siempre que yo le terminaba no lo aceptaba, siempre me amenazaba con mis hijos, iba a mi casa, me buscaba, se evadía de la Policía para ir a buscarme en la moto de la Policía, porque él es patrullero de Suba Rincón”.

En el último ataque, Ospina Villareal la agredió con arma cortopunzante en un humedal en la localidad de Suba.

“Yo le dije que me ayudara porque me sentía muy mal, él me dijo que si me podía sostener de la moto”, relató la víctima.

“Me sacó del humedal, porque estamos en el fondo donde no había absolutamente nadie, y es ahí donde me lleva el Hospital de Suba diciendo que me habían apuñaleado por robarme”, agregó.

El patrullero, que aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel, podría pagar una pena de entre 15 y 30 años.