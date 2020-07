Familia de interna de El Buen Pastor con COVID-19 denuncia irregularidades en atención médica

La joven afirma que la situación actual de su mamá, de 62 años, se debe a la negligencia del Inpec en la atención a pacientes con sospecha de coronavirus en la cárcel de El Buen Pastor.

Según ella, el sábado recibió la llamada de la hija de otra reclusa “diciéndome ‘váyanse para allá. Peleen que su mamá se está muriendo y nadie hace nada’. Yo me fui inmediatamente y le dije a la dragoneante que había una reclusa que estaba en sanidad, que necesitábamos llevarla en ambulancia. Ella me dice que no, que no hay nadie, que por qué lloro si mi mamá no se está muriendo”.

“Con el pasar de los minutos ella nos informa que hay una reclusa que necesita una ambulancia, pero que toca esperar que llegue”, agregó.

“Cómo es posible que un centro penitenciario no tenga una ambulancia a su disposición. Nos toca a nosotros como familia pedir ambulancia y pasar el teléfono para que ellos den los datos porque no la logran conseguir”, afirmó sobre el traslado de su mamá, que es atendida ahora en la Clínica Colombia, en el occidente de Bogotá .

La joven dijo que su mamá tuvo un paro respiratorio saliendo de la reclusión y en la clínica sufrió otro.

“Desde que ella ingresa, los tres médicos que la ven el sábado, delante de la dragoneante, insisten que es un alto caso probable de COVID-19”, sostuvo la hija de la reclusa, a la que ya le confirmaron el lunes que sí tiene el virus.

El Inpec informó que aún no ha sido notificado, pero que estableció un cerco en el pabellón donde estaba la mujer. Su compañera de celda fue aislada.

Este sería el primer caso confirmado de coronavirus en la cárcel de El Buen Pastor.