Familia de mujer asesinada por el coronel (r) Aldana rechazó permiso navideño que le concedieron

La madre de Erika Cecilia Yeneris cuestionó la decisión del juez que permitió al asesino de su hija salir de la cárcel para pasar fin de año en su casa.

Con indignación y tristeza recibió Edith Gutiérrez la noticia del permiso para salir por 72 horas de La Picota, Bogotá, que tuvo el coronel Joaquín Aldana, quien paga una condena de 33 años por este caso.

“Todos están consternados porque no es justo esto que él salga libremente a pasear, a divertirse, porque lo que él hizo no es justo” dice Gutiérrez.

La madre de Erika asegura que ya perdonó al coronel Aldana, pero exige justicia por la muerte de su hija.

“Yo lo perdoné, yo me acerqué y le dije: Joaquín, yo te perdono, pero pídele perdón a tus hijas”, añade.

Aunque después de las 72 horas el coronel regresó al penal, la familia se mostró en desacuerdo con este tipo de permisos y exige a la justicia mayor peso de la ley en casos escabrosos como el de Erika.

