Familia pide que les devuelvan a su mascota robada: llevaban un mes con el perrito

Una familia en el occidente de Bogotá pide que le devuelvan a su mascota que fue robada por un hombre, que ahora está exigiendo dinero por su rescate.

Una tarde tranquila se convirtió en una pesadilla para Lina Vargas cuando paseaba su mascota en el barrio Gran Granada, localidad de Engativá, y fue arrastrada por un delincuente en una moto que le robó su perrito. Todo quedó registrado por videos en la zona comercial del barrio.

“Yo saqué el celular para preguntarle a mi hija si necesitaba lo de la miscelánea y en ese momento pasa la moto, me hala el lazo, pues me sacó volando, y se me llevó perrito" , declaró Lina.

El perrito llamado Blu llevaba un mes con ella y su familia. Habían viajado hasta Medellín para adquirirlo. "Es de nuestras hijas, pero lo queremos como si fuese un miembro de nuestra familia", añadió.

La más afectada ha sido Luciana, hija de Lina, pues Blu es su primera mascota, y hasta ahora estaban creando un vínculo único.

“Siempre había querido tener un perro, entonces, fue algo triste para nosotros y también quería que supieran para que nos ayudaran", expresó la pequeña Luciana.

Durante los últimos dos días, el Gaula de la Policía ha liderado la búsqueda de Blu. Con videos y seguimientos tratan de dar con la mascota.

"Estamos investigando sobre el tema de la motocicleta donde va el sujeto que arrebata el canino. Hay unos videos que estamos verificando para tratar de obtener mayor certeza, y se pudiera lograr identificar la motocicleta como tal", declaró el coronel Camilo Torres Quijano, comandante de la estación de Policía de Engativá.

El robo de mascotas de alto valor comercial se ha vuelto común, según la Policía, al día se roban 12 mascotas con distintos fines delincuenciales:

Vender la mascota

La reproducción de las mascotas

Extorsionar

"El delincuente aprovecha que estos perros, estos caninos o cualquier mascota, crean un vínculo demasiado grande con las familias, entonces, el delincuente aprovecha esta situación de vulnerabilidad", agregó el coronel Torres.

Chapinero, Engativá, Bosa y Kennedy son las localidades donde más se presenta el hurto de mascotas.