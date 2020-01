Familias de cadetes muertos en atentado del ELN piden saber si hubo negligencia de la Policía

Procuraduría investiga a dos generales. Analiza si se siguieron los protocolos de seguridad en la escuela general Santander.

La entrada del carrobomba al recinto policial el 17 de enero de 2019, hecho que ocasionó la muerte de 22 personas, es el motivo de la investigación.

Los generales Carlos Enrique Rodríguez González y la directora de la escuela de cadetes general Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliette Giomar Kure Parra están bajo la lupa de la Procuraduría.

"Se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al mayor general y a la brigadier general, teniendo en cuenta que pese a las pruebas recopiladas en la indagación preliminar no fue posible establecer si los oficiales ordenaron y adelantaron las acciones necesarias no solo para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela, sino del personal que allí labora, se capacita o se encontraba de visita”, explicó el Ministerio Público.

La Procuraduría estudia si se siguieron las alertas de seguridad y el tema del control de puertas de la escuela. “Establecer el trámite que se dio a la valoración integral de seguridad física que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía, los protocolos implementados para brindar seguridad al personal y a las instalaciones y las acciones puestas en marcha para detectar las fallas de seguridad y los correctivos adoptados”, manifestó.

Para las familias de las víctimas, se debe conocer la verdad de todo lo que pasó y de lo que se dejó de hacer.

“Si hubo o no negligencia, es lo que no podemos determinar nosotros, sino que lo hará la justicia en su debido momento. Es importante por las víctimas y por quienes quedaron heridos que se sepa la verdad”, manifestó Daniela Carvajal, hermana de cadete fallecido.

