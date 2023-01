Familias en Ciudad Bolívar se niegan abandonar sus casas pese a riesgo de deslizamiento

Damnificados dicen que las ayudas de la Alcaldía de Bogotá no son suficientes para iniciar de nuevo.

“Nos dan un mes de arriendo, pero igual a mí eso no me sirve. Son $500.000 y a mí eso no me sirve. A dónde me voy a ubicar con seis hijos", dice Édison Canro, habitante del barrio Divino Niño mientras ve su casa a punto de derrumbarse.

En esa misma incertidumbre están otras 59 familias. Según organismos de socorro, el riesgo de colapso es inminente. Al menos 40 casas tienen restricción de uso.

“(Esa vivienda) no puede garantizar la permanencia del ser humano en este sitio, por el mismo movimiento que se está presentando; el deslizamiento puede llegar a colapsar y generaría víctimas fatales", explica el teniente Neil Cárdena, comandante de la estación de Bomberos de Candelaria.