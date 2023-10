Fantasma en Bogotá: taxista asegura que recogió a una difunta frente a un cementerio

Cerca de los cementerios ubicados en la autopista Norte empieza esta historia de una supuesta fantasma en Bogotá. Era de noche cuando María Edith Rodríguez recogió en su taxi a una mujer extraña.

"Ella me dijo que si la llevaba a La Soledad y que allá la mamá me pagaba el servicio", recuerda la conductora.

Esta no era una pasajera común. No hablaba, no se movía y hasta parecía no respirar. "Le dije que si le sucedía algo, pero ella, en el transcurso del camino, no me dirigía la palabra para nada", señala María Edith.

La pasajera -rememora la taxista- era joven, muy bella y estaba bien vestida. "Olía mucho a formol y un olor como a tierra, y era como un frío que se penetró dentro del carro".

La supuesta fantasma en Bogotá solo le habló brevemente para darle la dirección de la casa donde la debía dejar, en el centro de la capital colombiana.

"Cuando volteó a mirar, traspasa ya la puerta", relata, asombrada, María Edith.

La taxista bajó del vehículo y golpeó en la vivienda. Salió entonces una anciana que le contó que la pasajera era, supuestamente, su hija muerta. "Me dijo: 'Pues sí, estuvo un poquito malita y eso, pero gracias a Dios ella ya está muy bien porque está al lado de nuestro Señor. Ella murió ayer y esta tarde la enterramos'".

Temblorosa, la conductora subió a su carro, se santiguó y arrancó a gran velocidad, espantada por esta aparente fantasma en Bogotá.