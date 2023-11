Feminicidio de Daira Alzate: sus hijos de 9 y 5 años oyeron cómo acabaron con su vida

Una familia en el barrio Santa Isabel de Bogotá exige justicia por el feminicidio de Daira Alzate, una joven madre de 28 años que fue asesinada junto al cuarto de sus dos hijos, un niño de 9 y una niña de 5 y quienes, según uno de sus tíos, “escucharon todo lo que sucedió”.



La mujer fue asesinada en la madrugada del martes 7 de noviembre, según el relato de Diego Alzate, hermano de la víctima.

“Fue después de la medianoche. En la habitación de al lado se encontraban mis sobrinos, quienes escucharon todo lo que sucedió”, relató Diego.

En Noticias Caracol contó que, “al parecer, mi hermana duró más o menos aproximadamente unas cuatro horas sin responder, sin poder recibir la ayuda que necesitaba. La única persona que escuchó todo lo que pasó fue mi sobrinito, un niño de 9 años que no tiene la culpa de nada”.

Fue cuando el menor de edad se levantó para para ir a estudiar que el feminicidio de Daira Alzate se descubrió.

Cuando su hijo vio “que no se levantaba mi hermana, llamó a mi mamá, y mi mamá fue la que subió y lamentablemente se encontró con estos hechos”, detalló Diego, quien señaló que Daira Alzate “estaba tirada en el piso”.

Olga Lucía, madre de la joven, indicó que la ayuda que le brindaron inicialmente las autoridades fue con “dos psicólogas y les mandaron cita con la psicóloga y hasta ahora no más. Me llamaron que me ofrecían una abogada, pero estaba aturdida, no pensaba en más nada que no fuera mi niña”.

Sobre el presunto feminicida de Daira Alzate “no me han comunicado nada. Esperando a ver que lo agarren porque tienen datos, pero no nos han informado nada”.

Su hermano Diego, por otro lado, sostiene que “lastimosamente no hemos recibido ayuda de ninguna de esas autoridades”, haciendo referencia a la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Mujer y representantes de la Línea Púrpura.

“Tampoco dan información de lo que está sucediendo con esa persona, no han dado información, no se ha publicado por ningún otro medio la imagen de la persona o el nombre, porque dicen que es un supuesto, cuando sabemos que fue él porque está de testigo mi sobrino. Ya todos sabemos que fue esa persona y le pedimos a la gente que le den celeridad de lo que está pasando en estos momentos”, agregó.

Toda la familia de Daira Alzate exige justicia y ha colocado carteles en los que se lee ‘No más feminicidios, por las que ya no están’, ‘Exigimos justicia para Daira’, ‘Ni golpes que duelan ni palabras que hieran’ y en los que también aparece el nombre y foto del presunto asesino.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 300 755 1846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141