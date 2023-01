Feminicidio de Yamileth Brito: este fue el recorrido que hizo Darío Aguirre para entregarse

Todo comienza el viernes 30 de diciembre de 2022 en el CAI de La Gaitana cuando Darío Aguirre Castañeda se presentó con un cuchillo y las llaves diciendo que había matado a su excompañera sentimental. La víctima de este feminicidio es Yamileth Brito, una mujer de 42 años.

“Comete el delito entre las 11 y las 12, de ahí ya comienza a llamar a nuestra familia, a torturarla a través de llamadas, de que ya mi familiar se encuentra en el paraíso y después, como a las 5:30, sale, va y toma, regresa como si nada, como si hubiera matado a cualquier animal”, aseguró un familiar de la víctima.

Publicidad

En el CAI La Gaitana, los uniformados recogieron los datos del hombre, pero, indagando sobre el cuerpo sin vida de la mujer, no lo encontraron donde él aseguró que lo había dejado.

“Presenta unas llaves diciendo dónde está el cuerpo, pero los lleva pues al apartamento donde vive la mamá de ella, ahí no estaba el cuerpo, sino que, dándole vuelta a la patrulla, ya los patrulleros presionan donde se encuentra el cuerpo Yamileth Brito”, dijo el familiar.

Los uniformados, con esta evidencia, trasladan a Darío Aguirre Castañeda a la estación de policía de Suba, donde nuevamente fue interrogado. Pero unas horas más tarde quedó en libertad. Los investigadores dicen que deben estar absolutamente seguros de esta confesión.

“En ese momento no lo reciben, no se le genera la captura porque no hubo captura en flagrancia. Entonces no pudieron procesarlo, solamente le dan, a modo de confianza, 72 horas para que se presente a la URI de Paloquemao”, sostuvo el familiar de Yamileth.

Publicidad

Un día después, el criminal se presentó de nuevo en la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional en el complejo judicial de Paloquemao, donde, según familiares de la víctima, le dicen que no se puede realizar la audiencia porque no hay abogados disponibles.

“Porque el comunicado que dan es que no había un juez disponible, que no había un abogado defensor para garantizarle los derechos a él”, afirmó el familiar de la mujer asesinada.

Publicidad

Cuatro días después de los hechos y con las pruebas sobre la mesa, parte de ellas aportadas por el mismo asesino, fue presentado por la Fiscalía ante un juez de garantías que envío a Darío Aguirre a la cárcel luego que aceptara cargos.

Al confeso asesino le espera una condena de más cuarenta años de prisión por el feminicidio de Yamileth Brito.