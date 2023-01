Festivos de 2020 no serán para salir a pasear: Claudia López llama a cuidar poblaciones vecinas

La alcaldesa de Bogotá también les envió un mensaje a los vecinos de hospital transitorio en Corferias, adecuado en 3 semanas.

Durante el recorrido con el que se anunció la entrada en funcionamiento del Centro Hospitalario Transitorio en Corferias, la alcaldesa Claudia López les señaló a los vecinos de las instalaciones que allí no se atenderán personas con coronavirus y los traslados al lugar se realizarán solamente en ambulancias.

Lo dijimos y en 3 semanas lo hicimos!



Hoy entra en funcionamiento el Centro Hospitalario Transitorio en Corferias!



Un esfuerzo conjunto del gobierno nacional, @Bogota @CundinamarcaGob @CorferiasBogota y @camaracomerbog para salvar vidas en Bogotá Region! #EstamosJuntos pic.twitter.com/rm4itKAqWK — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 20, 2020

La mandataria también aclaró que, para evitar la propagación del virus en la capital, que ya pasó los 1.500 contagiados, no se permitirán viajes de personas a otras zonas en los próximos puentes festivos de 2020.

“Ni el primero de mayo ni en adelante hay puentes para salir a pasear. Ya puente no quiere decir festivo para paseo. Puente quiere decir que se quedó eso en el calendario porque lo dice una ley. No es para turismo ni para pasear porque, mientras no haya una vacuna, tenemos que estar lo más restringidos posible. No arrancamos a pasear ni por Cundinamarca ni por Colombia porque le generaríamos un gran riesgo al resto país”, indicó la mandataria.

