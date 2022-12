Fiesta infantil terminó en tragedia: niño de año y medio murió arrollado frente a su casa

El pequeño salió a jugar con otros cuando ocurrió el accidente. El conductor, de 20 años, al parecer no se percató de su presencia.

Relatan algunos testigos que cuando los niños salieron a una calle destapada a jugar ocurrió la tragedia en la que Erik Fandiño perdió la vida.

“No sé si no se dio cuenta en el momento que arrancó y el niño estaba hacia adelante”, dijo uno de los familiares del menor.

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, el bebé murió en el hospital de Meissen hasta donde fue trasladado, en el mismo automóvil que, según familiares, causó el accidente.

“Él sabiendo que había niños ahí en la calle no tenía por qué encender el carro de esa manera”, dicen acerca del joven de 20 años que, al parecer, conducía.

Sobre el presunto responsable, la Policía reveló que fue llevado a Medicina Legal y, según exámenes, no presentaba alcohol en el organismo.