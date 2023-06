Final Millonarios – Nacional: así funcionará el cierre de vías en Bogotá y la ley seca

Todo está listo en Bogotá para la final Millonarios – Nacional, que definirá el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. En la capital, sede del anhelado encuentro, las autoridades tienen un gran dispositivo para garantizar que la fiesta del fútbol sea en paz y segura dentro y fuera de El Campín .



Además de la tensión por el resultado del partido, se siente algo de preocupación por el comportamiento que puedan tener los hinchas. Los vecinos del estadio Nemesio Camacho El Campín esperan no tener que presenciar hechos lamentable, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores.

“Tengo buena fe en las personas, espero que se pueda vivir eso con tranquilidad. Supongo que no se puede tomar por acá y eso va a ayudar a que no haya ningún desmán con el alcohol”, “Siempre que hay partidos y todo, siempre se pone como un poquito complicado, la Policía tiene que estar pendiente” y “espero que la gente entienda que es un deporte, que no es para violencia, sino para disfrutar”, son algunos de los comentarios de los vecinos de la zona.

Para garantizar la seguridad durante la final Millonarios – Nacional, las autoridades planean un gigantesco dispositivo dentro y fuera del estadio El Campín. “Tendremos un operativo sin precedentes en materia de seguridad y convivencia, habrá más de 1.300 hombres y mujeres de la Policía al interior y alrededor del estadio, más de 300 gestores que estarán dentro para garantizar la convivencia”, indicó el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez.

Los controles de acceso al estadio estarán conformados por 580 personas de logística y dentro del Campín habrá 4 inspectores de Policía para dar cumplimiento a la ley del fútbol.

Ley seca en Bogotá por final Millonarios - Nacional

A partir del mediodía de este sábado y hasta las 6 de la mañana del domingo habrá ley seca en el perímetro que comprende desde la avenida Caracas hasta la carrera 50, y entre las calles 45 y 68.

La decisión ha causado descontento en comerciantes que viven del negocio de las bebidas alcohólicas, especialmente en bares y discotecas.

Desde la Personería de Bogotá hicieron un llamado al buen comportamiento de los hinchas, tanto en la final masculina de este sábado, como en la femenina del domingo, donde se enfrentarán América de Cali y Santa Fe.

Cierres viales en Bogotá por final Millonarios – Nacional

En materia de movilidad, habrá cierres en las dos calzadas de la calle 53 b, entre carrera 28 y avenida NQS. También, la calle 57a, entre avenida NQS y diagonal 61c; y la transversal 28, entre calle 57 y carrera 28.

Más de 70 agentes de tránsito estarán desplegados en la zona para controlar el tráfico en la final Millonarios – Nacional.