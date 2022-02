Fingiendo ser su novio, desconocido la agredió en calle de Bogotá: grave denuncia de joven

Por medio de redes sociales se conoció una grave denuncia de una joven que fue agredida por un desconocido mientras caminaba por una calle de Bogotá.

"Amigas, conocidas, desconocidas: a mi hermana le pasó algo horrible hoy en Bogotá. Cuídense mucho y ayuden a otras a cuidarse. Crean en el grito, duden siempre de un maltratador", este fue el llamado de la hermana de la víctima tras publicar el caso en Twitter.

Y es que de acuerdo con el relato que Isabel, como está identificada en la red social Instagram, los hechos ocurrieron el pasado jueves en horas de la tarde cuando caminaba, por la calle 63, hacia una estación de Transmilenio para tomar el transporte rumbo a su casa.

"Un man que venía de frente me dijo algo y no le presté atención, seguí caminando", recordó.

Sin embargo, segundos más tarde ocurrió lo peor: "Sentí que alguien me estaba mirando y me volteé. Efectivamente, este mismo 'man' se había quedado quieto y no dejaba de mirarme”, con angustia empezó a caminar más rápido, pero de un momento a otro “me agarra durísimo el brazo y me comienza a gritar “Catalina deje de hacer show, nos vamos ya para la casa”, mientras la arrastraba hacia la calle y ella intentaba soltarse.

Recuerda que, pese a que les pidió ayuda a los transeúntes y “les decía a las personas que no lo conocía”, el sujeto le gritaba “otra vez con esa mie#$%, deje de hacerme show” y nadie la ayudó. Al final, logró soltarse y salir corriendo para ponerse a salvo. Fue tal la agresión que, con una fotografía, deja ver que su brazo quedó morado.

Amigas, conocidas, desconocidas: a mi hermana le pasó algo horrible hoy en Bogotá. Cuídense mucho y ayuden a otras a cuidarse, crean el grito, duden siempre de un maltratador @secredistmujer @Bogota ¿quién nos cuida? Ayúdenme a difundir pic.twitter.com/yXx4A2ctQ6 — María 💚 (@maria_melindros) February 17, 2022

La Secretaría de la Mujer les solicitó, vía Twitter, ponerse en contacto con la Línea Púrpura para atender el caso, mientras la joven agradeció en sus redes el apoyo y pidió visibilizar su caso para “poder cuidarnos y ayudar”, pues resalta: “entre más personas sepan, mejor”.