Fiscal general insiste en que carro bomba sí entró violentamente a la General Santander

Néstor Humberto Martínez reveló, además, que otra persona manejó el vehículo hasta el barrio Venecia, antes de que José Aldemar Rojas entrara a la escuela.

Estas revelaciones confirmaron que la Fiscalía está tras la pista de cuatro personas que habrían sido cómplices del explosivista.

“El autor del crimen que entró a la escuela no era la persona que iba conduciendo el vehículo hasta la estación de Transmilenio de Venecia. Allí se baja una persona y se monta a la motocicleta donde iba una sola”, aseguró el fiscal general, que confirmó la presencia de otra pareja en moto.

De la investigación, explicó, hacen parte testimonios recopilados con obreros y vecinos de la bodega donde la camioneta Nissan Patrol, usada para el atentado, estaba desde noviembre del año pasado.

“El día del acto terrorista, cuando iba a salir de la bodega en la que se encontraba, al parecer, (la camioneta) tuvo unas fallas mecánicas, lo que llevó a algunas personas del sector a facilitar la movilización el vehículo”, añadió Martínez.

Finalmente, el jefe del ente investigador reiteró que la entrada del vehículo a la Escuela General Santander fue forzada: "Los testimonios que ha recogido la Fiscalía es que el carro entró de manera violenta”.

Sin embargo, en los videos hasta ahora conocidos, no se ve una reacción de alerta entre los uniformados que custodiaban la entrada. Tampoco entre los que formaban cuando la camioneta pasó cerca de ellos.

