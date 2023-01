Fiscalía pide cerrar investigación contra imitador de Pipe Bueno que mató al asesino de su esposa

“Si no se desarmaba ese sujeto, seguramente también hubiera fallecido yo”, dice Richard Cardona al insistir en que actuó en legítima defensa.

“Estaba en peligro no solo la vida de mi esposa, que se encontraba herida, sino que también mi integridad física. En ese momento la vida era lo más importante para mí”, agrega el artista que imitó a Pipe Bueno en Yo me llamo.

Fiscalía había anunciado que se revisaría la decisión de llamarlo a imputación de cargos por haber dado muerte al asaltante que, minutos antes, asesinó a su esposa.

“Respeto, hasta cierto punto, lo que la justicia determine, pero sigo en pie manteniendo mi opinión sobre lo sucedido”, responde Cardona.

Entretanto, expertos opinan que este caso sí es un claro ejemplo de legítima defensa.

"Si bien el presunto ladrón se encontraba huyendo, la persona lo alcanza para poderla capturar y es atacada por el presunto ladrón. En ese ataque es cuando se produce la defensa, no como una retaliación", asegura Hernán Miranda, abogado penalista.

Otros juristas explican que, al correr detrás del ladrón, podría perder la calidad de legítima defensa.

Además, se debe tener en cuenta que el arma y la fuerza que se use sean proporcionales a las empleadas en la agresión inicial.

A esto el artista respondió: “Quiero hacer énfasis en algo, si no se desarmaba a ese sujeto, muy seguramente también hubiera fallecido yo”.

Ahora un juez determinará si se da por precluida la investigación contra Cardona.



