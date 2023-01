Fiscalía y Policía tienen versiones encontradas sobre el asesinato del intendente Geovany Patiño

Mientras la primera institución sostiene que la camioneta desde donde le habrían disparado al uniformado era robada, la segunda dice que no es así.

Las dos versiones se conocieron luego de que las autoridades, durante el allanamiento a una casa ubicada en el barrio Gaitán, encontraron el vehículo y de inmediato lo relacionaron con el asesinato del intendente Geovany Patiño.

Según el fiscal del caso, el automotor sí está reportado como robado. Sin embargo, información entregada por la Policía indica que este vehículo no fue robado y pertenecería a una persona implicada en el crimen del uniformado que aún no ha sido capturada.

Lo que sí está claro es que, en medio del operativo, fue aprehendido un hombre de 35 años. “Esta persona no se trae en este momento en detención por este delito, sino se trae por el delito de receptación y por fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego en situación de flagrancia”, explicó el fiscal en la audiencia de imputación de cargos.

Fuentes consultadas por Noticias Caracol señalan que en la vivienda del barrio Gaitán también se encontraron IPads, celulares y computadores formateados que, al parecer, habrían sido robados por los sujetos de la camioneta.

