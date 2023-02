¿Fotomultas se podrán impugnar con nuevo fallo de la Corte Constitucional? Le contamos

Hay cambios en las fotomultas. Ahora los responsables serán los dueños de los vehículos y no la persona que va manejando el automotor al momento de imponer el comparendo. Sin embargo, todos los fotocomparendos pueden ser objeto de impugnación.

Hasta hace unos meses, la responsabilidad de los fotocomparendos recaía sobre la persona que iba manejando el vehículo. Sin embargo, un fallo de la Corte Constitucional estableció que serán los propietarios de los vehículos, y no quien los maneja, los responsables de las infracciones.

"Lo que hace la sentencia hoy es aclararnos, decirnos, que el propietario debe velar porque las condiciones que se presten la conducción en su vehículo sean las más idóneas para proteger la vida en la ciudad", explicó Deyanira Ávila Moreno, secretaria de Movilidad en Bogotá.

La sentencia les advierte a los dueños del vehículo que ellos responden cuando prestan su carro.

"La carga de velar, de cuidar, de vigilar, está a cargo del propietario del vehículo. Tú no sueltas un carro por soltarlo, o dejas unas llaves para que alguien tome el vehículo", dice la funcionaria.

Los propietarios podrán impugnar las fotomultas pero deberán aportar las pruebas. La autoridad tiene la obligación de emitir fotocomparendos claros, con placas legibles.

"Hemos mejorado nuestro sistema tecnológico para que efectivamente estas pruebas se den con mucha más celeridad y puedan ser parte de los procesos", explica la secretaria de Movilidad de Bootá.

Sin embargo, algunos conductores en Bogotá creen que los fotocomparendos no son claros y rechazan este tipo de sanciones.

"No se ve la cara. La que iba manejando era mi señora, y no se ve la cara, la placa no se evidencia bien; se ve todo borroso, pero me llegó la notificación el viernes", indica un ciudadano sancionado con una fotomulta.

Algunos conductores de motos que han sido multados en medio de su trabajo consideran arbitrarias estas fotomultas.

“Casi 500 mil pesos, hermano, uno gana un mínimo, y va a pagar 500. Creo que no es viable para mí es ilógico", dice Noel Rodríguez, sancionado con una fotomulta.

Si usted como propietario no está de acuerdo con un fotocomparendo tiene los mecanismos para rechazarlo. Se estima que el 97% de las fotomultas antes impugnadas salían a favor del propietario.

Las autoridades explican que se debe tener claridad de dónde están ubicadas las cámaras salvavidas.