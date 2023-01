Fragmentos: así es la obra de Doris Salcedo para no olvidar a líderes sociales asesinados

Realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, no tiene como centro la técnica, pues es más bien un ritual para reflexionar sobre la pérdida.

“Esto es una acción de duelo”, asegura Doris Salcedo.

Desde las 10:00 a.m. de este lunes se inició el trabajo de escribir con fragmentos de vidrio 162 nombres de líderes sociales asesinados después de la firma del acuerdo de paz.

Esta obra será la antesala del diálogo para la no repetición que se realizará este martes.

“Colombia se hace unas preguntas y apenas nos damos cuenta que empezar responder esas preguntas es un lío porque tocamos intereses políticos, intereses económicos”, reflexionó el padre Francisco de Roux, presidente de la comisión de la verdad y quien estuvo presente en la realización de la obra.

Varios líderes sociales también participaron en la construcción de Fragmentos e hicieron un llamado a que la sociedad los proteja a ellos.