Frente a su hermano, delincuentes mataron vilmente a joven por robarle la bicicleta en Bogotá

“Estamos destrozados, esta situación no debería suceder”, dice Andrés Cardozo Villalobos, hermano de Diego, un joven de 25 años que fue asesinado por robarle su bicicleta en Bogotá.

“Mis dos hermanos menores, mi hermano Diego, de 25 años, y mi hermano David, de 21, venían de arreglar las bicicletas, ellos utilizaban este medio de transporte para desplazarse desde las oficinas de trabajo. Venían precisamente desde el 7 de Agosto, allá mandaron a arreglar las bicicletas, tomaron la 26 hacia el occidente”, relató Cardozo en Noticias Caracol.

Hacia las 7:30 de la noche, cuando los jóvenes iban por la ciclorruta en la avenida Boyacá con calle 26, fueron interceptados por delincuentes.

“Los abortaron tres extranjeros, a mi hermano Diego le propinaron tres puñaladas y a mi hermano David lo encañonaron con una pistola y él no pudo hacer nada y simplemente a Diego lo llevaron a urgencias, no aguantó y, desafortunadamente, falleció en el hospital”, agregó el joven.

Una de las heridas que le propinaron a Diego fue mortal.

“Fue una que le pegaron en el pecho, le perforó el pulmón y debido a esto no pudieron resucitarlo. Duró 45 minutos tratando de luchar para poder vivir y, desafortunadamente, no lo pudo hacer. Estamos destrozados, esta situación no debería suceder”, expresó Andrés.

Publicidad

El joven describe a su hermano como un apasionado por la bicicleta. “Le gustaba mucho el deporte. No es justo que lo hayan matado por hacer lo que le apasiona”, manifestó.

Andrés señaló que en el sector donde ocurrieron los hechos no hay luz, pues es debajo de un puente al salir de un deprimido, además tampoco hay cámaras de seguridad y también reclamó que pasó media hora hasta que recogieron a su hermano y nunca pasó una patrulla de Policía.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que ofrece una recompensa por información que lleve a la captura de los asesinos.

“En este momento estamos con un grupo especial de la Policía judicial, inteligencia, verificando, recolectando información, testimonios, para dar con el paradero y la identificación plena de estos tres delincuentes. Se está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a la persona que tenga información”, aseguró el coronel Julio César Salgar, comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá.