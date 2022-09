¿Fue secuestrado Yovanny Castillo? Comerciante salió a hacer unas diligencias al banco y no regresó

Una familia busca desesperadamente a un hombre de 51 años que salió a realizar una diligencia muy cerca de su casa y nunca regresó. Ya son tres las llamadas que han recibido exigiéndoles dinero a cambio de la liberación del comerciante.

Yovanny Alexandro Castillo , comerciante de la localidad de Suba, fue a hacer una vuelta en el banco pero nunca regresó a su vivienda.

“Él iba para el banco Caja Social de Plaza Imperial, pero sabemos por videos que nunca llegó al banco, nunca llegó al centro comercial”, explica Luz Alexi Castillo, hermana del comerciante desaparecido.

Imágenes de las cámaras de seguridad han sido recopiladas por la familia Castillo tratando de buscar pistas para saber dónde está Yovanny Alexandro y en esa búsqueda han visto varias falencias en las cámaras que tienen como objetivo vigilar la ciudad.

“Se solicitaron las imágenes a través de la Fiscalía, que es donde está el caso, y duraron tres días para decirnos el sábado que no servía. Yo me pregunto si existe un mapa de las cámaras de Bogotá por qué no dicen desde el primer día ‘no pidan esas imágenes que esa cámara no sirve’”, se pregunta Luz Alexi.

La incertidumbre se apoderó con el paso de las horas para esta familia, que no sabe si el hombre de 51 años habría sido secuestrado. “Hemos recibido algunas llamadas de gente que dice que lo tiene, piden algunas sumas”, explica la familiar del comerciante.

En esas llamadas extorsivas los delincuentes les exigen grandes sumas de dinero a cambio de la liberación. “Lo que hemos visto es que dicen ‘lo tenemos, ustedes están buscando a un familiar con signos x’ o ‘Lo tenemos en Cali, colabóreme para traerlo’; generalidades, pero nada puntual”, añade Luz Alexi.

Pero esta familia no es la única que vive la angustia de un familiar desaparecido, Adriana Arias , de 47 años, continúa sin ser ubicada.

“Hoy se cumplen 28 días de la desalación de mi hermana Adriana Arias, quien desapareció el 25 de agosto en Ubaté, Cundinamarca. Hoy sigo buscándola por todos los lugares donde ella ha estado, ha caminado y realizaba sus diligencias diariamente. Hago un llamado a las autoridades porque no hemos tenido ninguna respuesta efectiva”, recalca su hermana Cielo.