Fueron a cambiarle la tarjeta de crédito a su casa y terminó perdiendo más de $3.000.000

Un falso funcionario, que tenía todos los datos de la víctima, le entregó un plástico falso y usó el real para hacer montones de compras. Vea para que no le pase.

En varias cámaras de seguridad quedó registrado cómo el delincuente llegó hasta el apartamento de Fabián Salazar, en Bogotá, para cambiarle su tarjeta de crédito. Allí lo estafaron.

“Me entregaron la tarjeta falsa, me bloquearon como tal la línea telefónica para que no me llegaron los mensajes de texto de las compras y más o menos sobre las tres de la tarde comenzaron hacer un montón de compras”, cuenta Salazar.

El monto de las transacciones superó los $3.000.000.

“Yo no desconfié porque tenían todos mis datos, sabían mi dirección, sabían mi teléfono, sabían incluso cuál era la cantidad de cupo que tenía en mis tarjetas de crédito, lo cual es un tema totalmente privado y el banco es el único que debe estar enterado del tema. Ni siquiera mi esposa sabe cuánto tengo de cupo y ellos sí lo sabían”, agrega.

Aunque Fabián denunció ante la Fiscalía y aportó videos, le dijeron que iban a archivar el caso porque no se puede identificar a la persona.

Expertos dicen que está modalidad de hurto viene creciendo en Colombia.

Recuerde que si le cambian el plástico de la tarjeta no debe entregar el usado; siempre destruya el chip para evitar futuros dolores de cabeza.