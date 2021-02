Gareth Sella rechaza que Policía de Bogotá ponga la lupa en su cambio de ropa

En conversación con Noticias Caracol, el joven Gareth Sella, de 24 años, contó que su ojo está bastante afectado y debe esperar una nueva cirugía tras la cual se conocerá la gravedad de la lesión.

El joven cineasta narró así lo ocurrido la tarde del miércoles en el centro de Bogotá : “Detrás de mí no hay nadie porque yo siempre estoy retirándome de esta confrontación directa. No hay piedras, no hay vándalos, no hay nada, sino una formación perfecta de Policía y Esmad. Es decir, si hubiese violentos detrás de mío hubiesen estado ellos peleando con los violentos. Estaban formados, nos estaban encerrando entre la 23 y la 24, y tan pronto me volteo y veo toda esta formación, pump, el impacto”.

De acuerdo con Sella, el golpe fue durísimo. “Es inimaginable, yo creo que mis ganas de no quedarme tirado y no dejarme caer fueron las que me hicieron salir corriendo de ahí, porque yo creo que donde ese golpe me deje en el piso hubiese sido una historia muy fuerte”.

Luego, dice, tuvo que irse a una tienda, como lo revelaron los videos de la Policía, para cambiarse de ropa, porque estaba ensangrentada.

“Antes de salir nosotros nos presentamos, con mi overol negro antifluidos, a la Policía, a gestores y a los de la Secretaría de Movilidad, a Derechos Humanos y a todos los medios independientes. Decimos: ‘vamos con estas cosas, no llevamos absolutamente nada más, vamos vestidos así y no vamos a hacer ningún acto vandálico. Somos los que usted ve acá, ni uno más ni uno menos”, comenta.

Por ello, rechaza los pronunciamientos de las autoridades señalando como clave su cambio de ropa: “Desde el principio me identifican, por lo que es muy irónico que ahora traten de decir que eso estuvo mal, lo del cambio. Ellos siempre supieron quién fui”.

Publicidad

Gareth Steven Sella aseguró que está a la espera del proceso de Medicina Legal para iniciar una demanda contra la Policía.