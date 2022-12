General (r) Naranjo pidió investigar y castigar presuntos excesos de superiores en la Policía

Vicepresidente dijo, no obstante, que los atropellos contra uniformados son aislados y no comprometen a la institución.

“Tengo confianza plena en la Policía Nacional. Si se presentan estos hechos, no comprometen a la institución y deben ser investigados y castigados”, dijo.

La polémica frente a aparentes excesos al interior de la Policía, se desató luego del intento de suicidio de una patrullera en Soacha.

Por supuesta presión laboral, patrullera en Soacha se pegó un tiro |... Tras el hecho, uniformados aseguraron ser víctimas de constantes presiones por parte de sus superiores.

Uno de los puntos más delicados de las denuncias fueron las supuestas ‘cuotas’ de detenciones que se exigen a los uniformados para no obligarlos a trabajar durante los fines de semana. Esto, incluso, sin importar que personas inocentes terminen tras las rejas.

“Para no venir el fin de semana toca capturar así sea a una persona...