Generales (r) le enviaron dura carta a la alcaldesa Claudia López

Un periodista le preguntó al general si en el asalto a la joyería en un centro comercial se usaron armas largas.

Claudia López se adelantó al comandante de la Policía de Bogotá, tomó el micrófono y respondió la pregunta: “No digas cosas que no corresponden a la verdad, no son armas de largo alcance, son pistolas, unas de ellas con silenciador. No es nada sofisticado".

Este episodio provocó la dura carta de 91 oficiales que hacen parte del Colegio de Generales en Retiro de la Policía y calificaron lo sucedido como un irrespeto. Aseguraron también que evidenció un desconocimiento de sus competencias.

Finalmente, le recordaron a Claudia López que, aunque es la jefa de la Policía, su coequipero es el comandante de la institución en la ciudad y debe existir entendimiento.

