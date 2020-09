Ginecólogo señalado de violar a paciente en Bogotá está prófugo

El ginecólogo Ernesto Ortiz Ruiz, señalado de abusar sexualmente a una paciente en Bogotá, está prófugo. Así lo dio a conocer Blu Radio al confirmar que nunca fue detenido.

El pasado 12 de septiembre, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario; esto luego de que una paciente de 21 años lo denunciara por abuso sexual.

En su denuncia, la víctima contó que el pasado 7 de septiembre, en la sede de la EPS Sanitas ubicada en la calle 13 con carrera 65, Ortiz Ruiz le hizo un examen general y luego la agredió sexualmente.

“Cuando yo intentaba correrme, él me forcejeaba las piernas de una manera en la que yo me empecé a asustar bastante. No me lograba correr porque la camilla no era una ginecológica, era una común y corriente, entonces a lo que yo me jalaba se corría era el papel en el que yo estaba acostada. Noté que tenía un preservativo”, contó la joven.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con acceso carnal y acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado.

Entretanto, se conoció que habría nuevas denuncias en contra del ginecólogo.

Publicidad

Le puede interesar: