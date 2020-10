Golpe a la extorsión en Bogotá: caen 29 criminales que se la tenían velada a los comerciantes

En una investigación realizada por el Gaula de la Policía de Bogotá se logró desarticular a cinco estructuras criminales que se dedicaban a la extorsión y tenían azotada a la capital colombiana.

Los criminales buscaban por redes sociales a sus víctimas, en su mayoría eran comerciantes, a quienes les exigían altas sumas de dinero por la mercancía que encargaban, la cual nunca llegaba.

Una de las personas afectadas por estas estructuras narró cómo fue engañada cuando encargó una supuesta encomienda:

“Le mandé mis datos y él me envió una mercancía, supuestamente. A los pocos días me llaman de una aerolínea y me dicen que el paquete venía con sobrepeso, que me tocaba pagar un excedente para poderlo recibir, realicé una consignación y unos dos o tres días después me estuvieron escribiendo y me llamaron para decir que ahora el paquete venía con un problema de estupefacientes, cosas ilegales, entonces que para que no me involucraran en cosas ilegales me tocaba hacer otra consignación”.

Los 29 capturados realizaban cuantiosas exigencias de dinero, amenazando a sus víctimas mediante modalidades como hurto de automotores, extorsión carcelaria y extorsión a comerciantes.

En el último año, estas cinco estructuras habrían obtenido ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos.

De las personas capturadas, 22 son reincidentes y deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Muchos de los integrantes de estas cinco estructuras operaban desde la cárcel o prisión domiciliaria.