Golpeó a un trabajador invidente porque no le entregó las salsas que quería

En video quedó registrado un hecho de intolerancia que sufrió una persona invidente en Bogotá cuando se encontraba trabajando. El afectado, un empleado de una cadena de comidas rápidas, fue golpeado por un cliente.

Una cámara captó el momento en el que el agresor golpea en la cara al empleado por no haberle entregado unas salsas que quería. Como si esto no fuera poco, el cliente también golpeó al gerente del mismo local.

“Estaba trabajando en el autoservicio, llega un auto gris con una señorita y un joven, le entrego su pedido, lo saludo muy bien, me exigen salsas, le doy de tomate y mayonesa, me exige más. La señorita me pide la salsa BBQ, se la doy y el muchacho comienza a decirme que quiere 3 salsas BBQ, le digo que se cobran adicional, comienza a decirme groserías, a tratarme mal y una compañera me quita de ahí del sitio y le dice que avance”, relató Juan Antonio González, empleado agredido.

Sin embargo, el cliente no se va del lugar, sino que busca a Juan Antonio y arremete contra él, según su testimonio.

“Él parquea, me busca por el restaurante y cuando me ve que me asomo por la ventanilla, me pega un puñetazo en la cara, me pega en el pómulo donde tengo un morado todavía” agregó González.

Seguido de esto, el jefe y compañeros de Juan Antonio salieron en búsqueda del agresor, quien también termina pegándole otro puño al gerente del local.

“El mensaje que quiero dar es que las personas si tienen rabia en su corazón, tienen algún problema, no lo descarguen contra otras personas”, expresó.

Juan Antonio señaló que interpuso una denuncia contra esta persona en la Fiscalía por lo ocurrido.