“Gracias a Dios no alcanzó a estallar el tanque de gas”: conductor de ruta escolar calcinada

Leonardo Sanabria manejaba a las 4:00 a.m. cuando sintió un olor extraño y el vehículo se apagó. Quiso reiniciarlo con cables y estalló una violenta llamarada.

“Un taxista me ayudó a reiniciar, cuando puso los cables hizo chispas y el ambiente estaba lleno de gas y se incendió. Yo estaba dentro del vehículo y me alcancé a quemar”, narró el transportador.

La fuerza de la detonación expulsó una de las puertas y la ruta se empezó a quemar hasta terminar totalmente destruida. La emergencia se presentó en el barrio Pio XII, en el sur de Bogotá.

Gracias que el hecho se presentó en la madrugada, no hubo víctimas que lamentar.

El conductor afirmó que ni siquiera había alcanzado a recoger a la monitora. En el vehículo, habitualmente, se movilizan 12 estudiantes.

Hace un mes, se presentaron dos accidentes de rutas escolares el mismo día:

