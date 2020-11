Gracias a estos videos cae banda de extorsionistas que amenazaba familias humildes

Televisores, muebles y hasta llantas de carros se llevaba esta banda producto de sus extorsiones a familias humildes en Bogotá que amenazaban, además, para que les vendieran sus predios a precios muy bajos. Luego se los revendían a incautos.

“Estos delincuentes ocupaban terrenos y posteriormente los vendían engañando a las personas. Después de que los compradores hacían posesión de las tierras les exigían nuevamente dinero para poderse mantener en estos lugares", comentó el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En una de las interceptaciones de las autoridades se escucha cómo fijan plazos con sus víctimas.

“Mira mami tú sabes que estamos en $3.000.000, sí o no. Tú me dices que no me los puedes conseguir todo de una vez, está bien dale, yo te acepto eso, sí me entiendes. Entonces, si no me puedes conseguir para hoy día $1.000.000, pues entonces hágase todo el esfuerzo para conseguirse la mitad”, se oye decir al delincuente.

De acuerdo con el alcalde de la localidad de San Cristóbal, Ánderson Acosta, se tienen la ubicación de más de 1.045 familias, cerca de 3.000 personas, “que vivían con temor porque, lamentablemente, estas bandas generaron proceso de desplazamiento forzado".

Imágenes captadas por un investigador de la Policía fueron pieza clave para desarticular a la banda conocida como Los Camaradas, integrada por 7 hombres y 1 mujer.

Los detenidos fueron enviados a la cárcel y acusados de los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.