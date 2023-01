“Gracias a mi vecina estoy viva”: habla mujer a la que novio le dio golpiza

Lo que empezó como una discusión de pareja pudo haber terminado en tragedia, afirma María José Bedoya, una joven atacada por quien decía amarla.

“Dentro de la casa empezamos la discusión y ya empezó él a golpearme. Gracias a mi vecina que fue la que oyó mis gritos y llamó a la policía, gracias a ella estoy viva y estoy contando la historia”, relata la víctima, que el mismo día de los hechos interpuso la denuncia.

Su relato permitió capturar al sujeto de inmediato. Sucedió en Bogotá.

María José envía un mensaje a las mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus esposos o novios: “No es fácil, pero no tengan miedo. No se dejen llevar por los sentimientos y en verdad háganlo, es necesario”.

La psicóloga Sonia Camargo, de la Universidad Manuela Beltrán, afirma que es posible detectar a una pareja propensa a este tipo de conductas.

“Sujetos que son posesivos, dominantes en la relación, que quieren infravalorar todo el tiempo a la mujer con situaciones del orden sicológico, verbal”, dice.

Aclara que no se puede hablar de un perfil único y determinado, aunque sí es posible ir identificando estas alertas.

En lo que va de 2018, Medicina Legal ha recibido 16.900 casos de agresión física a mujeres por parte de su pareja.

Cada hora seis mujeres son golpeadas por sus parejas en Colombia y una, lamentablemente, muere cada día en casos este:

