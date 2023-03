Grave denuncia de estudiantes del colegio Bethlemitas en Bogotá sobre presuntos casos de acoso

A través de una cuenta de Instagram, se han divulgado varias denuncias de presuntos casos de acoso, entre otras situaciones, que se estarían presentando en el colegio Bethlemitas, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

En las publicaciones de esta red social estudiantes señalan presiones indebidas por parte de sus profesores, maltrato y hasta acoso sexual en la institución. Estas son algunas de las denuncias:

“Durante todos estos años que he estudiado allí he visto muchos comportamientos machistas y acosadores por partes de estudiantes y profesores. A mediados de 2019 un profesor como que me coqueteaba y así, yo decidí no hacerle caso por razones de que no me sentía cómoda con sus comportamientos, gracias a eso empezaron a bajar mis notas”.

“Pasó en 2022, este profesor hacía comentarios supremamente innecesarios a mí y a algunas compañeras, a mis compañeras les tocaba las piernas y les hacía comentarios sexuales”.

Otra de las denuncias es hacia una profesora por supuestos malos tratos.

“El primer día que la conocimos llegó con una actitud horrible al salón, muy odiosa. Así siguieron unas cinco clases, nosotros estábamos cansados del trato de ella, entonces decidimos hablarlo. Yo fui la primera que habló, gran error, resulté regañada. Al ver esto y resultar regañada, nadie más se atrevió a hablar”.

La Secretaría de Educación de Bogotá ya se pronunció a través de un comunicado asegurando que desde el pasado viernes 24 de marzo se iniciaron reuniones con los directivos del colegio Bethlemitas y talleres para prevenir cualquier tipo de acoso sexual.

"En este espacio se conoció que, a través de una página de una red social, se estaban presentando denuncias anónimas de presunta violencia sexual en contra de estudiantes, información de la cual el colegio no tenía conocimiento previo", según el comunicado.

Para este miércoles, hacia la una de la tarde, se tiene programado un plantón a las afueras del colegio Bethlemitas por parte de estudiantes.