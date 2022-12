Gravísima denuncia sobre falta de medicamentos para niños más enfermos en Hospital El Tunal

Personería encontró 348 casos de ausencia de medicinas en la UCI Pediátrica. Tres funcionarios fueron citados a audiencia este jueves.

Los procesados son la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Claudia Helena Prieto Vanegas, así como la subgerente de la misma división, Jeannette Pava Laguna. También el director del Hospital El Tunal, Gabriel José Puello Kerguelen.

“Se han revisado 348 historias médicas. Hemos detectado que en cada una de ellas los galenos de esta Unidad de Cuidados Intensivos han dejado constancia expresa de la falta de medicamentos e insumos”, declaró Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá.

Los precios de los productos de los que no había existencia oscilan entre los $4.000 y $20.000. Para el ente de control, el bajo costo de ellos hace injustificable cualquier faltante.

De acuerdo con la Personería, la anomalía “pudo generar grave riesgo para la vida de un sinnúmero de niños del sur de la ciudad”.

La Investigación se dio tras el caso de Yuliana Rojas, quien murió en el centro asistencial porque no le dieron sulfato de magnesio. El medicamento solo costaba 300 pesos.

Vea la historia:

Denuncian que embarazada murió en Hospital El Tunal porque no le...