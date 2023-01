Guardia Indígena, protagonista del noveno día del paro nacional

Llegaron del Cauca y marcharon por varias calles en Bogotá. En la calle 19 con cuarta rindieron homenaje a Dilan Cruz. Esto es lo que piden al presidente Duque.

Decenas de guardias indígenas llegados de una zona azotada por la violencia en Colombia lideraron este viernes la novena jornada de protesta contra el gobierno de Iván Duque, que siguió sin dialogar con los líderes de las movilizaciones.

Con gritos de "viva el paro nacional" y el emblemático "guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra", los comuneros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) encabezaron una nueva movilización.

"Las políticas del gobierno nacional nos están afectando a todos, las políticas favorecen a ciertos sectores del país, pero no favorecen al pueblo y por eso hoy el pueblo (se) está levantando", dijo ante la multitud Ferley Quintero, consejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), principal organización aborigen del país.

La fuerte lluvia que cayó sobre la capital colombiana menguó la jornada y este viernes hubo menor cantidad de manifestantes que en días anteriores. Aun así, la guardia indígena y sus tradicionales bastones de mando comandaron a centenares de estudiantes por las vías bogotanas.

Los comuneros, que arribaron la víspera desde los departamentos del Cauca (suroeste), Chocó (noroeste) y Nariño (suroeste), empezaron la movilización en la Universidad Nacional y desde ahí caminaron a un punto en el centro de Bogotá donde el sábado fue herido por el Esmad Dilan Cruz.

En el lugar le rindieron homenaje al joven que se convirtió en un ícono del paro nacional .

"Hoy estamos aquí para que su espíritu camine en la resistencia, en la transformación de este país. Que no nos desanimemos, que tengamos miedo, que lloremos, pero que también sonriamos y que cojamos fuerza para seguir caminando", dijo la líder Aida Quilcué.

En las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla también hubo protestas.

Con un poder de convocatoria mucho menor que en Bolivia o Ecuador, los indígenas colombianos habían manifestado principalmente en Cali y Popayán.

Este viernes anunciaron que realizarán movilizaciones en Bogotá, Popayán y en la Vía Panamericana, que une a Colombia con Ecuador y que bloquearon durante semanas en marzo por el incumplimiento de convenio asumidos por gobiernos anteriores al de Duque.

Los indígenas exigen protección frente al asesinato de 134 comuneros desde que asumió Duque en agosto de 2018, y la implementación integral del acuerdo de paz firmado con la disuelta guerrilla FARC en 2016.

Presionado por las movilizaciones, Duque ha convocado a un "diálogo social" para escuchar los reclamos, pero no se ha referido de momento a las reivindicaciones indígenas.

El mandatario lideró una conversación en la sede presidencial sobre la paz, en la que participaron víctimas del conflicto armado de medio siglo, sin referirse a la propuesta de nuevo diálogo planteado el jueves por los líderes de la protesta.



