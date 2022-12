Guerra del centavo: conductores del SITP denuncian que transporte pirata “no juega limpio”

Sostienen que les quitan hasta el 30% de los usuarios diarios. Transporte irregular, por su parte, afirma que le hace un favor a la ciudad.

Insultos, agresiones, vandalismo y hasta ofrecimiento de dinero son algunos hechos de los que dicen ser víctimas los trabajadores del SITP por parte de conductores de buses piratas.

“A veces lo cierran a uno, le tiran piedras, no juegan limpio", afirma uno de los operadores.

El panorama, principalmente en el sur de Bogotá, evidencia que la guerra del centavo se vive cada día.

“Esto es una guerra, el que más pueda”, afirmó un conductor de transporte pirata.

Así mismo, conductores del SITP aseguran que en zonas como Tintal o Bosa, los irregulares les ofrecen dinero para que se salten los paraderos y no recojan a los usuarios.

“Un transportador de los carros blancos le ofrece dinero a un operador del SITP, como él se rehúsa, lo ataca con un arma blanca", sostuvo Diego Arias, presidente de la Red de Apoyo del SITP.

“Me ofrecieron dinero para que me fuera detrás de ellos, yo no les quise aceptar y cuando me negué, ellos me amenazaron con un arma blanca, eso generó problemas", relató un conductor.

Por su parte, los llamados transportadores irregulares se defienden y aseguran que su éxito se debe al descontento de la gente con el transporte oficial de la capital.

“No le quitamos ni un pasajero, antes le hacemos un favor a la gente", sostienen.

Pero, ¿por qué muchos bogotanos prefieren utilizar los buses no autorizados?

“Es lamentable que los usuarios, en la desesperación por llegar lo más pronto posible, prefieren tomar el trasporte pirata que pasa cada dos minutos, mientras el SITP pasa cada 15 o 20 minutos”, añadió Arias.

