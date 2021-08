Gustavo Bolívar anuncia demanda contra Claudia López: “Espero que esta señora se retracte”

En duras declaraciones este martes en Noticias Caracol , la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció luego de que un joven detenido por el ataque al CAI Jaboque de Engativá confesara públicamente que están pagando $70.000 por salir a protestar. Aseguró que hay muchos factores y que sectores del petrismo, como Gustavo Bolívar, están financiando a estos jóvenes.

Vea las declaraciones de Claudia López sobre Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, no dudó en responder.

“Lo que dice la alcaldesa Claudia López es una vil mentira, una rastrera mentira porque yo nunca he financiado grupos de la primera línea, financiar grupos es entregarles dinero para operar. Nunca se les ha entregado ni un solo peso y de eso puede dar fe la firma Vaki”, indicó el congresista.

“Lo que hicimos fue, a través de 4.988 donaciones de colombianos preocupados, entregarles elementos de protección, cascos, gafas y también respiradores porque para nadie es un secreto, y los demostramos en un debate, el Esmad estaba lanzando gases con fecha de vencimiento, es decir gases letales. El mismo fabricante dice en un letrero muy grande que esos gases vencidos se vuelven letales. De modo que espero que ella se retracte, porque voy a acudir a las instancias jurídicas”, añadió.

“No pueden seguir calumniándome día y noche. Esto ya es un ataque sistematizado, no hay mañana que yo no me despierte y reciba un ataque de esta gente, de modo que emprenderé acciones legales y espero que esta señora se retracte”, añadió Gustavo Bolívar.

El senador Gustavo Petro también le contestó a Claudia López, a través de su cuenta de Twitter.