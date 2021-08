Gustavo Bolívar llama a Claudia López “rastrera de la peor calaña” y “mediocre”

El senador Gustavo Bolívar se fue lanza en ristre contra Claudia López , luego de que la alcaldesa hiciera en Noticias Caracol duras declaraciones sobre él y el petrismo debido a los nuevos desmanes que se presentaron en Bogotá la noche del lunes.

“Aquí se juntan muchos factores, organizaciones políticas como el petrismo, como el senador Gustavo Bolívar, que el país sabe que ha financiado la dotación de estos jóvenes para enfrentarse con la Policía y además esta radicalización de los jóvenes para mandarlos de carne de cañón”, dijo Claudia López este martes.

A lo que Gustavo Bolívar no tardó en responder y, por medio de su cuenta de Twitter, hizo fuertes señalamientos.

“Claudia López eres una rastrera de la peor calaña. Yo no financio vándalos. Fueron 4.988 personas que donaron para proteger jóvenes a los que usted les manda el Ejército y el ESMAD para que los maten y mutilen. Te quedó grande la ciudad y descargas las culpas en otros. Mediocre”, trinó el senador.

Claudia López eres una rastrera de la peor calaña.

Yo no financio vándalos. Fueron 4.988 personas q donaron para

Proteger jóvenes a los que ud les manda el ejército y el ESMAD para q los maten y mutilen.

Te quedó grande la ciudad y descargas las culpas en otros.

Mediocre. pic.twitter.com/axmfsY0jEW — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 10, 2021

A su vez, Gustavo Petro también se pronunció y señaló a la alcaldesa de hacer política con el tema.

“El ataque de Claudia contra Bolívar es electoral y trapero. Bolívar no les quita los ojos a los jóvenes. No destruye humedales y no les regala el dinero público a los operadores privados de Transmilenio. Hay que saber hoy por hoy, donde están los vándalos”, escribió Petro.