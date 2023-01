“Ha cambiado la vida”: Transmicable cumple seis meses de operaciones

El sistema, que moviliza a unas 7.000 personas por hora, entró en funcionamiento en diciembre de 2018.

Durante los primeros seis meses de operaciones, Transmicable ha movilizado a alrededor de tres millones y medio de personas en el sur de Bogotá. Cuenta con 163 cabinas y tiene 3,5 kilómetros de recorrido.

“Me ha parecido buenísimo el servicio, contenta. Mi amiga, que vive acá, me dice que le cambió la vida totalmente”, dice Edelmira Samboní, usuaria de Transmicable.

“Ha cambiado un poquito el trancón, pero la verdad es muy congestionado el Transmilenio”, dijo por su parte otro beneficiado, Jhon Olarte.

El Transmicable funciona de lunes a sábado de 4:30 a.m. a 10:00 p.m., y domingos y festivos de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

