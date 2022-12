¿Ha visto a estos ladrones? Video muestra cómo padre e hijo son asaltados dentro de su carro

Fingieron estar interesados en comprar el vehículo. Víctimas lograron defenderse y atrapar a uno, que quedó libre, entre otras cosas, por no consumar el robo.

Los asaltantes, con armas de balines, intimidaron al padre y al hijo en la calle 80 con avenida Boyacá, occidente de Bogotá.

Mientras el papá, que iba como copiloto, abrió la puerta para pedir ayuda, el hijo - propietario del carro- aprovechó para salir e inmovilizar a uno de los ladrones, que disparó. El otro delincuente logró escapar.

El ladrón retenido por las víctimas fue presentado ante la Fiscalía, pero pese al video entregado como prueba, el funcionario de la entidad al parecer consideró que como el asalto no se pudo finiquitar y el detenido no tenía antecedes penales, era suficiente un escrito de acusación por tentativa de hurto que presentará en los próximos días a través del sistema abreviado de justicia.

Tampoco se pudo judicializar al delincuente por el delito de porte de armas porque lo que usó en el robo frustrado del pasado viernes era una pistola de balines.