Habitante de calle encuentra otro cadáver tras hallazgo del cuerpo de DJ Valentina Trespalacios

Luego de que se reportara el hallazgo del cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios en un contenedor de basura de la localidad de Fontibón, en Bogotá, un habitante de calle buscó a las autoridades para informar que había encontrado el cadáver de un hombre metido en bolsas de lona.

Según lo informado por Blu Radio, el hecho fue denunciado en la tarde del domingo, 22 de enero de 2023, el mismo día que encontraron a la bogotana de 23 años.

La nueva víctima es un hombre de aproximadamente 30 años, que según el reporte inicial tenía una herida en la cabeza. Se desconoce su identidad.

Fue encontrado en el barrio Vega Baja, en el interior de unas lonas blancas.

¿Qué se sabe del caso de Valentina Trespalacios?

El hallazgo del cadáver del hombre, hecho por un habitante de calle, se suma al que horas antes hizo un reciclador, el cual descubrió el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios.

Ella había salido el pasado viernes, 20 de enero, a rumbear con su novio, un extranjero, cuyo paradero es desconocido.

El hombre con el que se encontraba la DJ, que para la familia es el principal sospechoso del crimen, era un norteamericano que llevaba casi un año de relación con la joven y habría llegado hace una semana a Bogotá.

“Tenían muchos planes y entonces no entendemos qué pudo haber pasado”, dijo Carlos Trespalacios, tío de la víctima. “A la fecha de hoy no sabemos nada del señor (el novio) […] no aparece”, denunció el familiar de la joven.

Valentina Trespalacios “era una DJ nacional e internacional con mucho futuro”, aseguró. Agregó Carlos que ella “era contratada para las mejores discotecas de Bogotá y del país y también tenía la oportunidad de ir a otros países de Suramérica, Chile, México, Brasil…”.

La cámara de seguridad de una fábrica de acero ubicada en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la DJ sería pieza clave para la investigación.

Valentina Trespalacios compartía contenido continuo en sus redes sociales, incluso en Instagram tenía más de 16 mil seguidores.

Aún no se ha establecido si el crimen de la DJ sería un feminicidio.

